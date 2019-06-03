قرقاش: نتطلع لاستمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول لاتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان

قرقاش: نتطلع لاستمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول لاتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان

المصدر: فريق التحرير

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان“.

وأضاف: ”فتجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة“.

وكانت قوى الأمن السودانية قد فضت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 30 قتيلًا، في آخر إحصائية، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

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