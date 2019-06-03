قرقاش: نتطلع لاستمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول لاتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان“.

وأضاف: ”فتجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة“.

نتطلع إلى إستمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى إتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان، فتجربة المنطقة علمتنا أن الإنتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 3, 2019

وكانت قوى الأمن السودانية قد فضت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 30 قتيلًا، في آخر إحصائية، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.