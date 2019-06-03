سلطان عمان يصدر عفوًا عن 478 سجينًا بينهم 240 أجنبيًا‎

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، عفوًا سلطانيًا عن 478 سجينًا بينهم 240 أجنبيًا بمناسبة عيد الفطر.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن ”السلطان قابوس بن سعيد أصدر عفوًا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة“.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالشرطة، أن الذين نالوا العفو بلغ عددهم 478 نزيلًا، منهم 240 أجنبيًا.

وأوضحت أن العفو من قبل السلطان قابوس جاء بالتزامن مع مناسبة عيد الفطر المبارك ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، ولا جنسيات الأجانب المعفو عنهم.