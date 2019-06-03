متفجرات بمسجد ”الشطي“.. بلاغ كاذب يستنفر قوات الأمن في الكويت (فيديو)

متفجرات بمسجد ”الشطي“.. بلاغ كاذب يستنفر قوات الأمن في الكويت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بدولة الكويت ما ورد في بلاغ عن وجود متفجرات في مسجد ”الشطي“.

وذكرت ”الداخلية“ أن بلاغًا ورد إليها يفيد بوجود حقيبة داخل مصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة مشتبه بها.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت بدورها، وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على شيء.

وتعهدت ”الداخلية“ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عن الخبر، الذي تبين أنه كاذب.

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