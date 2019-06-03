متفجرات بمسجد ”الشطي“.. بلاغ كاذب يستنفر قوات الأمن في الكويت (فيديو)

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بدولة الكويت ما ورد في بلاغ عن وجود متفجرات في مسجد ”الشطي“.

وذكرت ”الداخلية“ أن بلاغًا ورد إليها يفيد بوجود حقيبة داخل مصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة مشتبه بها.

لا وجود لاي متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة pic.twitter.com/5tkpnR0K4F — أمن ومحاكم (@mediacourt) June 2, 2019

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت بدورها، وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على شيء.

وتعهدت ”الداخلية“ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عن الخبر، الذي تبين أنه كاذب.