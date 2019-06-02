قرقاش يعلّق على تراجع قطر عن موافقتها على بياني قمتي مكة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر فجر الإثنين، تعقيبًا على تنصل قطر من بياني قمتي مكة المكرمة العربية والخليجية،: ”صديق ظريف (غير جواد ظريف) علّق على تراجع قطر عن موافقتها على بيانات القمتين الخليجية والعربية بأنه من المستحسن الانتظار حتى الغد لأن الدوحة قد تتلقى اتصالاً هاتفيا جديدا وتتراجع عن تراجعها، في المجالس الرمضانية تختلط الحكمة بالظرف أحيانا“.

صديق ظريف (غير جواد ظريف) علّق على تراجع قطر عن موافقتها على بيانات القمتين الخليجية والعربية بأنه من المستحسن الإنتظار حتى الغد لأن الدوحة قد تتلقى إتصالاً هاتفيا جديدا وتتراجع عن تراجعها، في المجالس الرمضانية تختلط الحكمة بالظرف أحيانا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 2, 2019

وفي وقت سابق قال قرقاش في إشارة للموقف القطري:“يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات، ثم التراجع عمّا تم الاتفاق عليه، يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة، أو النوايا غير الصافية، أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة“.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أبدى تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة، وذلك خلال تصريحات، اليوم الأحد، لفضائية ”التلفزيون العربي“ التي تمولها الدوحة.

وقال آل ثاني إن ”قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة“، مضيفًا:“كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران”.

وزعم آل ثاني أن ”بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقًا ولم يتم التشاور حولهما، وأن القمتين تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين، والحرب في ليبيا واليمن“.