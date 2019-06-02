إحالة ناشط للتحقيق بتهمة ”التشكيك“ بأمن مطار الكويت

أحالت وزارة الداخلية في الكويت، نشاطًا إلى النيابة العامة، للتحقيق معه بتهمة ”التشكيك برجال أمن المطار“، عقب نشره مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن بعض المعلومات المتعلقة بعمل رجال أمن المطار.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة: ”تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة، للتحقيق في صحة كلامه من عدمه، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة“.

وأكدت الإدارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، على ”ضرورة تلقي الأخبار من مصادرها الرئيسية“، مشددة على أن ”أبواب الإدارة مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسار يتعلق بالشأن الأمني“.

الإعلام الأمني: تم تحويل واقعة التشكيك في رجال أمن المطار للنيابة العامة للتحقق من صحة كلامه من عدمه pic.twitter.com/K0fnbtEIFe — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 2, 2019

وذكر نشطاء أن المقصود هو الناشط السياسي أسامة الخشرم الذي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو تداولته الحسابات الإخبارية، تحدث فيه عن تراخي رجال وزارة الداخلية في المناطق الحدودية.

وقال الناشط الخشرم في مقطع الفيديو المتداول إنه ”سأل موظف الجوازات في المطار عن سبب عدم تطبيق البصمة على المواطنين، ليجيبه بأنهم لا يرضون“.