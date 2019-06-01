فضائية إماراتية توقف عرض مسلسل تشارك فيه علا الفارس إثر انضمامها لقناة الجزيرة 

أعلنت قناة ”الظفرة“ الإماراتية، وقف عرض مسلسل الدراما الأردني ”صبر العذوب“، إثر انضمام بطلته، علا الفارس، إلى قناة الجزيرة القطرية.

وانضمت علا الفارس إلى قناة الجزيرة مؤخرًا، بعد أن تركت فضائية ”إم بي سي“السعودية، إثر أزمة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، على خلفية تدوينة لها أثارت غضب نشطاء سعوديين، اعتبروها سخرية من مواقف الدول العربية وشعوبها وعلى رأسها بلاد الحرمين، تجاه إعلان اترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقالت الفضائية الإماراتية عبر حسابها على تويتر: ”تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب“.

وأضافت أن ذلك ”بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب و الكراهية و الفوضى في الوطن العربي“.

وكانت علا الفارس أعلنت في وقت سابق أ،ها ستظهر قريبا على كمذيعة أخبار على قناة الجزيرة.

#علا_الفارس تعلن مع طوني خليفه على شاشة التلفزيون الأردني .. بأن هذا آخر لقاء تلفزيوني لها لتعلن تعاقدها مع قناة الجزيره والـ #bein #للتذكير عُلا الفارس ليست اردنيه ومهنتها مذيعة مهنيه صبرت لعل الخال ينصلح وفب الأخير قبلت العرض .. مبروك #عُلا وفالچ النجاج @OlaAlfares pic.twitter.com/tN9ZZy6MIO — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 1, 2019

ومن المتوقع أن يزيد انضمام علا الفارس للمعسكر الإعلامي القطري من غضب المعلقين السعوديين على الإعلامية الأردنية.