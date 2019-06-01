انسحاب الوفد القطري من القمة الإسلامية (فيديو)

انسحب الوفد القطري من القمة الإسلامية الـ14، التي عقدت في مكة المكرمة، خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، ما أثار تعليقات واسعة وتفسيرات متباينة للخطوة التي لم يصدر عن الدوحة أي تفسير لها حتى الآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انسحاب_قطر_من_قمه_مكه عبر موقع التواصل ”تويتر“، حيث اعتبر الإعلامي أمجد طه أن تصرف قطر ليس انسحابًا وإنما ”هروب بأوامر من تركيا“: ”هروب وليس #انسحاب_قطر_من_قمه_مكه المكرمة… وهذه صور تم تسريبها تكشف مخطط تركيا وأوامر وزير خارجية أردوغان لممثل قطر بالانسحاب. نظام تركيا اخترق نظام قطر بالايفون في القمة الإسلامية في مكة .كالعادة الآيفون متهم الصغار بالجوال تأمرهم.. والكبار يأتي العالم لهم“.

هروب وليس #انسحاب_قطر_من_قمه_مكه المكرمة… ●وهذه صور تم تسريبها تكشف مخطط تركيا وأوامر وزير خارجية اردوغان لممثل قطر بالإنسحاب????. ●نظام تركيا اخترق نظام قطر بالايفون في القمة الإسلامية في مكة ●كالعادة الآيفون متهم الصغار بالجوال تأمرهم.. والكبار يأتي العالم لهم.#امجد_طه pic.twitter.com/ZAaXNtU46C — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 1, 2019

#عاجل

شاهد لحظة انسحاب الوفد القطري من القمة الاسلامية في مكه .#القمه_الاسلاميه_بمكه pic.twitter.com/L5RQzhojs5 — جمال الحربي (@JALHARBISKY) May 31, 2019

ونفى نشطاء قطريون أن يكون وفد بلاهم قد انسحب، وغرد خالد جاسم: ”الصحيح أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر غادر، ولم ينسحب الوفد القطري، أكملوا الجلسة ( الانسحاب أن يخلوا مقعد الدولة، يعني محد جالس على الكراسي) #قمة_مكة_المكرمة”.

للأسف رجعنا للهشتاقات اللي لا تودي ولا تجيب

وبدا مسيلمه الكذاب ورفاقه الذباب الألكتروني بالترويج بـ #انسحاب_الوفد_القطري

والصحيح ان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر غادر ولم ينسحب الوفد القطري أكملوا الجلسة

( الأنسحاب ان يخلوا مقعد الدولة يعني محد جالس على الكراسي )#قمة_مكة_المكرمة — خالد جاسم (@khalidjassem74) June 1, 2019

لكن الصحافي السعودي عناد العتيبي أيد ما ذهب إليه أمجد طه: ”السيادة التركية على حكومة #قطر.. نهايتها مسج بـ ”الانسحاب ”.

وقال الكاتب في صحيفة ”الشرق الأوسط“، سلمان الدوسري: ”غابوا لم يتغير شيء… حضروا أيضًا لم يتغير شيء… وافقوا على كل البيانات كذلك لم يتغير شيء… قرروا الانسحاب لعلهم يلفتوا الانتباه… فهل تغير شيء؟!“.

واعتبر منذر آل الشيخ مبارك أن انسحاب الوفد القطري خلال إلقاء ملك الأردن كلمته، رغم مناصرة الأردن للدوحة، يدل على حقيقة ”لؤم وانحطاط“ نظام قطر: ”اختار وفد #قطر الانسحاب أثناء كلمة ملك #الأردن وهي الدولة المشهودة مواقفها مع نظام #الدوحة، صورة حقيقية للؤم هذا النظام وانحطاطه“.

اختار وفد #قطر الإنسحاب أثناء كلمة ملك #الأردن وهي الدولة المشهودة مواقفها مع نظام #الدوحة ، صورة حقيقية للؤم هذا النظام وإنحطاطه#انسحاب_قطر_من_قمة_مكة pic.twitter.com/tggO0ISQlK — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 31, 2019

بدوره، سخر الفنان فايز المالكي من ردة الفعل القطرية: ”سبحان الله حس بالأمن والأمان بالقرب من بيت الله الحرام وفي ظل #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده #محمد_بن_سلمان وصكها نومه ثم قام وانسحب بعد كذا حطو كراسيهم بصالة الفرسان اقرب لهم“.

#انسحاب_قطر_من_قمه_مكه

سبحان الله حس بالأمن والأمان بالقرب من بيت الله الحرام

وفي ظل #خادم_الحرمين_الشرفين

وولي عهد #محمد_بن_سلمان

وصكها نومه ثم قام وانسحب

بعد كذا حطو كراسيهم بصالة الفرسان اقرب لهم pic.twitter.com/T8bJqzgHdS — فايز المالكي (@fayez_malki) June 1, 2019

وكتب عبدالله بن سلطان آل سعود: ”إِنَّ الأَفاعي وَإِن لانَت مَلامِسُها ،، عِندَ التَقَلُّبِ في أَنيابِها العَطَبُ ،، لا خير ولا رجاء في من يحكمهم سفيه يمشي على اوامر الفرس وبني عثمان ، لا يملكون رأياً وسيادتهم منتهكة وسيبقون صغارًا وتابعين مهما طال الزمن والأمد“.