قطر تعلق على أنباء استدعاء السودان سفيره في الدوحة

ردت قطر على أنباء ترددت إعلاميا عن استدعاء السلطات السودانية، الجمعة، سفيرها لدى الدوحة ”فتح الرحمن علي“، وسط مؤشرات على توتر في علاقات البلدين منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عمرو البشير.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، هذه الأنباء مقرة في الوقت ذاته بمغادرة السفير السوداني إلى بلاده.

وقالت في تغريدة بتويتر: “ يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.“

يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية – كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته. — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) June 1, 2019

وكانت السلطات السودانية أمرت بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، يوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب القناة في العاصمة الخرطوم.

وكانت قناة الجزيرة القطرية شنت حملة دعائية مضادة تجاه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، بعدما أظهره من تقارب مع مصر والسعودية والإمارات.