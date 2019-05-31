مباحثات قطرية عُمانية على هامش قمم مكة

بحث رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم الجمعة، مع مستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ”العلاقات الوثيقة بين البلدين“، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وجاء هذا الاجتماع، الذي عقد في قصر الضيافة السعودي، على هامش انعقاد قمم مكة، وهي القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء القطري الذي يرأس وفد بلاده لقمم مكة المكرمة، هو أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.