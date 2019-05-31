جماعة الإخوان المسلمين تطالب بحل في أزمة قطر

علقت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة، على القمم الثلاث التي استضافتها مدينة مكة المكرمة بدعوة من المملكة العربية السعودية.

وطالبت الجماعة في بيان صادر عنها اليوم القمم الثلاث، ”بعمل جاد لحل الأزمة الخليجية“.

وقالت الجماعة المصنفة منظمة إرهابية في المملكة، إن ”مؤتمرات قمم مكة تنعقد في أجواء عاصفة تهدد مستقبل المنطقة برمتها، ووسط حالة غير مسبوقة من التمزق العربي“.

ودعا البيان قمم مكة إلى ”تصفية الخلافات والانقسامات البينية (..) ومثال ذلك الأزمة الناشبة بين قطر وعدد من شقيقاتها، وغيرها من الأزمات“.

ومن أسباب اندلاع الأزمة الخليجية، علاقة دولة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، التي تدرجها الدول الأطراف في الأزمة مع الدوحة، على قوائم المنظمات الإرهابية.

ويقود محللون إن قطر هي المحرك الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة في العالم العربي، حيث توفر لها الدوحة الدعم المالي والإعلامي والملاذ الآمن للعديد من نشطائها الذين يتنقلون بين قطر وتركيا.