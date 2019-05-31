صورة ممثل قطر ”معزولًا“ في القمة الخليجية تثير سخرية واسعة

أثارت صورة لزعماء ومسؤولي دول الخليج العربي الست، الذين شاركوا في قمة خليجية طارئة في مكة المكرمة مساء الخميس، سخرية واسعة من ممثل قطر الذي ظهر فيها، وعكست واقع الحال بين دول المقاطعة والدوحة.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، جالسًا في نهاية صف باقي ممثلي دول الخليج الخمس الأخرى، وقد بدوا مشغولين بحوارات جانبية فيما بينهم بينما يجلس المسؤول القطري وحيدًا.

وبينما ينشغل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحوار جانبي مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، كان ولي العهد السعودي يحاور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد، فيما جلس ممثل الدوحة شارداً كما يبدو في الصورة.

وتنوعت التعليقات على الصورة، لكن كثير ممن شاهدوها وصفوها بالمعبرة عن علاقة الدوحة بجيرانها الخليجيين الذين يقاطعها منهم ثلاثة دول هي السعودية والإمارات والبحرين.

هذه العزله ثمره تميم بسبب دعمه للارهاب والجماعات المتطرفه ونشر السموم في الدول الاسلاميه والان يحصد المحصول ..

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‘#القمة_الخليجية_العربية

‘ pic.twitter.com/hOtTNikgV1 — نوره محمد ال ثاني (@Althani1Nora) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وتستضيف مكة المكرمة ثلاث قمم دعت إليها الرياض، خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية دورية، على وقع التوتر في المنطقة وتعرض ناقلات نفط في المياه الإماراتية لعمليات تخريب بجانب قصف مليشيات الحوثي محطتي ضخ للنفط في وسط السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري.