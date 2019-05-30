قوات الأمن السودانية تغلق مكتب قناة ”الجزيرة القطرية“ في الخرطوم

أمرت قوات الأمن السودانية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، يوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب القناة في العاصمة الخرطوم.

وقال: إن ضباطًا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة، دون توضيح أسباب.

وكانت قناة الجزيرة القطرية شنت حملة دعائية مضادة تجاه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الشهر الماضي، بعد أنباء حينها عن رفض سلطات الخرطوم استقبال وفد للدوحة يرأسه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان محتجون سودانيون عمدوا إلى طرد طاقم الجزيرة من الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، قبل سقوط البشير، اعتراضًا على طريقة القناة القطرية في تغطية الأحداث في السودان.

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله سابقًا مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي، وخلفه عدة شبان يهتفون:“تسقط تسقط قناة الجزيرة“ مطالبين برحيله من ساحة الاحتجاج.