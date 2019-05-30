بالفيديو.. مصافحة نادرة بين ممثل قطر والعاهلين السعودي والبحريني في القمة الخليجية‎

أظهرت لقطات فيديو من داخل مقر اجتماع قادة وزعماء وممثلي دول الخليج العربي الست المجتمعين في مكة المكرمة ضمن قمة خليجية طارئة، مصافحة نادرة بين العاهلين السعودي والبحريني وولي العهد السعودي مع ممثل قطر، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني.

ويظهر في إحدى اللقطات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يدعو رئيس الوزراء القطري للسلام على الملك سلمان، لتحدث المصافحة بينهما.

وفي لقطة أخرى تصافح العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس الوزراء القطري الممثل لدولة قطر في القمة.

كما ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقطة ثالثة يصافح المسؤول القطري، بعد أن اقتربا من بعضهما خلال سير المشاركين في القمة نحو قاعة الاجتماع المغلقة فيما يبدو.

ويقول مراقبون إن مثل تلك المصافحات لا تتجاوز تقاليد الضيافة واحترام الضيوف، ولا تتعلق بالمواقف الرسمية للدول، في إشارة للأزمة الخليجية المستمرة منذ منتصف العام 2017 بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وتستضيف مكة المكرمة ثلاث قمم دعت إليها الرياض، خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية دورية، على وقع التوتر في المنطقة وتعرض ناقلات نفط في المياه الإماراتية لعمليات تخريب، بجانب قصف ميليشيات الحوثيين الموالية لطهران محطتي ضخ للنفط في وسط السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري.