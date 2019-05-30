انطلاق القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة (فيديو)

انطلقت أعمال القمة الخليجية الطارئة، الخميس، التي دعت إليها السعودية، بقصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل قادة وممثلي الدول الخليجية والعربية، المشاركين في القمتين الخليجية والعربية اللتين تعقدان في مكة.

فيديو | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى قصر الصفا لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية. #الإخبارية #القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/I59pc7sxgx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2019

ورحب الملك سلمان بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية وممثليهم وجميع المشاركين في القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة التي تنطلق يوم الخميس لبحث آخر التطورات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها التهديدات الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة الى بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والأزمة اليمنية والأوضاع في سوريا وليبيا والسودان.