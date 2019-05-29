أول تعليق من قطر على موافقة منظمة التجارة على البت بشكوى الإمارات

المصدر: ا ف ب

علَّقت قطر، لأول مرة، على موافقة منظمة التجارة العالمية على التحقيق بشكوى تقدمت بها الإمارات ضد التدابير التي فرضتها الدوحة على السلع الإماراتية.

وزعمت قطر، اليوم الأربعاء، في بيان أن ”معاناة المصدّرين الإماراتيين“ مردها إلى ”الإجراءات التجارية القسرية التي تستهدف قطر والقطريين“.

وقررت المنظمة الدولية، الثلاثاء، إحالة الشكوى الإماراتية على لجنة محكمين للبت فيها.

وتفرض الإمارات، إضافة إلى السعودية، والبحرين، ومصر، حظرًا اقتصاديًا كاملًا على قطر، بعد اتهامها بدعم حركات متشددة، وتأييد إيران.

وجاء في بيان المنظمة أنه ”في 28 كانون الثاني/يناير 2019 طلبت الإمارات مشاورات مع قطر بشأن التدابير التي فرضتها قطر المتعلقة باستيراد وتخزين وتوزيع وتسويق أو بيع السلع ذات المنشأ الإماراتي“.

وقالت الإمارات إن الإجراءات القطرية تتعارض، على ما يبدو، مع اتفاقات المنظمة الدولية.

وكانت قطر أمرت المتاجر بإزالة أي بضائع منشؤها أي من دول المقاطعة.