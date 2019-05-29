محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وبحث الشيخ نهيان والمستشار جون بولتون،ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وتبادل بن زايد والمستشار الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.