إيران: اتهامات بولتون لنا باستهداف ميناء الفجيرة سخيفة

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأربعاء، على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي قال إن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف سفن شحن قبالة ميناء الفجيرة في دولة الإمارات في 12 أيار/ مايو الجاري.

وقال موسوي في تصريحات صحافية، إن ”الخارجية الإيرانية ترفض اتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة“، معتبرًا إياها ”تصريحات مثيرة للسخرية“.

وأضاف، ”أن اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة للفريق ”ب“، والمقصود به كل من بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبن سلمان (محمد) ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“ المحلية.

وتابع ”لا نستغرب توجيه هكذا اتهامات خلال لقاء بولتون والأمير محمد بن زايد اللذين ينتهجان العداء لإيران منذ وقت طويل“، موضحًا أن ”على بولتون وجميع من يدقون طبول الحرب والفوضى في المنطقة، أن يعلموا أن إيران بصبرها الإستراتيجي ووعيها واستعداداتها الدفاعية، ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لخلق فوضى عارمة في المنطقة“.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف سفن شحن قبالة ميناء الفجيرة، مضيفًا أن ”من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران“.

وأوضح بولتون بمؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة، أن ”الولايات المتحدة قلقة جدًا من استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (منظمة إرهابية)، مليشيا شيعية في العراق لمهاجمة قواتنا كأسلوب غير مباشر“.

ولفت بولتون الذي يزور دولة الإمارات إلى ”أن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها في المنطقة، وتحاول أن تتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج“.