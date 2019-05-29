‎بولتون: الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات تم بألغام بحرية إيرانية

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تمت باستخدام ”ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد“، موضحًا أنه ”كان هناك هجوم فاشل على ينبع أيضًا في وقت الهجمات على الناقلات‎“.

وأضاف للصحفيين في أبوظبي ”أن الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة“.‎

وأوضح بولتون ”نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية‎“.

وقال“نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج‎“.

وكان بولتون قد وصل أمس إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات بشأن ”القضايا الأمنية المهمة في المنطقة“، حيث يجري اليوم محادثات في العاصمة أبو ظبي مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.