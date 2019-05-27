الإمارات تمنح الجنسية لمئات من أبناء المواطنات

المصدر: ا ف ب

أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ3354 من أبناء المواطنات، وفقًا لبيان أصدرته الهيئة اليوم الإثنين.

وقالت الهيئة إنّها عملت على إنجاز 3354 ملفًا يخص المتقدمين للحصول على الجنسية من أبناء المواطنات ”ممن تنطبق عليهم معايير منح الجنسية، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة“.

وذكرت أنّه ”سيتم الانتهاء وإتمام كافة إجراءات التسليم من خلال جدول زمني وضعته الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية“.

وكان رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد وجه ”بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات، بما يضمن تمتعهم بالمواطنة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركنًا من أركانه“، بحسب البيان.