جون بولتون يزور الإمارات في خضم التصعيد مع إيران

المصدر: ا ف ب

يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد قمتين في السعودية لبحث الموضوع.

وقالت وكالة ”فرانس برس“، مساء اليوم الإثنين، إنها تلقت دعوة من السفارة الأمريكية في أبوظبي لحضور جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية ”هذا الأسبوع“، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توترًا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني بداية أيار/مايو الحالي.

وتستضيف مكة المكرّمة، الخميس، قمتين عربية وخليجية طارئتين؛ لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضًا يوم الجمعة.

وينظر محللون في الولايات المتحدة إلى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان بولتون المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد وجه ”تحذيرًا واضحًا لا لبس فيه إلى النظام الإيراني“ في الخامس من أيار/مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج ردًا على ”تهديدات إيرانية“.