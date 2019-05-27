مسؤول فلسطيني يكشف ما سيطلبه عباس من قمتي مكة

كشف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس سيطالب المشاركين في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الإدارة الأمريكية لعقدها الشهر القادم في البحرين.

وأضاف أبو يوسف، أن الرئيس عباس سيلقي خطابًا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل المذكورة.

وتستضيف المملكة السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين؛ إحداهما للدول العربية وأخرى خليجية، إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم، إن عباس “ سوف يلقي خطابًا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة، ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع“.

وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم.

وأضاف أن هذا المؤتمر ”هو أحد حلقات صفقة القرن، ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن مثل هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربًا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته، وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته“.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأحد، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي بالعدول عن قرارها.