في إطار جولته الخليجية.. نائب ظريف يبدأ زيارة للكويت

وصل نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى الكويت، مساء الأحد، قادمًا من عمان في إطار جولة خليجية تشمل قطر أيضًا.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن ”رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سيلتقيان المسؤول الإيراني صباح الإثنين“.

وفي السياق، قالت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية (خاصة) نقلا عن مصادر لم تذكرها نقلا عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن ”التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية الإيرانية، ومنها جولة (وزير الخارجية محمد جواد ظريف في باكستان والعراق وجولة عراقجي في عمان والكويت وقطر، تأتي في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم اعتداء مع دول الجوار“.