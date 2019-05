هل هو تناقض جديد؟.. قطر: تلقينا دعوة من السعودية لحضور الأمير تميم قمتي مكة المكرمة

View this post on Instagram

أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة. . وأكدت وكالة الأنباء القطرية عبر "تويتر" تصريح الرميحي بشأن الدعوة المزعومة. . ولم يصدر بعد تأكيد سعودي لهذا الإعلان القطري.