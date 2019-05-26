هل هو تناقض جديد؟.. قطر: تلقينا دعوة من السعودية لحضور الأمير تميم قمتي مكة المكرمة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة. View this post on Instagram أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة.…