هل هو تناقض جديد؟.. قطر: تلقينا دعوة من السعودية لحضور الأمير تميم قمتي مكة المكرمة

أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة.
View this post on Instagram
أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة. . وأكدت وكالة الأنباء القطرية عبر ”تويتر“ تصريح الرميحي بشأن الدعوة المزعومة. . ولم يصدر بعد تأكيد سعودي لهذا الإعلان القطري. . #إرم_نيوز #السعودية #ksa #saudiarabia #saudi #qatar #photo #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #المدينة #مكة_المكرمة #قمة_مكة #مكة #سوشيال_ميديا #socialmedia #قطر #qatar #الملك_سلمان #أمير_قطر
وأكدت وكالة الأنباء القطرية عبر ”تويتر“ تصريح الرميحي بشأن الدعوة المزعومة.
ولم يصدر بعد تأكيد سعودي لهذا الإعلان القطري.
وسبق لوكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أعلنت أواخر العام الماضي أن أميرها الشيخ تميم تلقى رسالة خطية من الملك سلمان يدعوه فيها لحضور القمة الخليجية.
غير أن الدوحة غيرت روايتها الرسمية لاحقًا بشأن الدعوة السعودية، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعد ذلك بأسابيع، أن ”قطر لم تتلقَ دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية، وإنما تلقتها من أمين عام مجلس التعاون الخليجي“.