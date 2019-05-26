نائب ظريف من سلطنة عمان: مستعدون لبدء علاقات مع دول الخليج كافة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لبناء علاقات مع الدول المطلة على الخليج العربي كافة، على أساس الاحترام المتبادل.

وأضاف عراقجي، خلال اجتماعه في مسقط مع وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، أن ”طهران لا تريد توتير الأجواء الإقليمية، لكن استقرار الأوضاع يتطلب وقف العقوبات على إيران“.

ورفض المسؤول الإيراني أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، محذرًا من ”السياسات المخربة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة“، على حد وصفه.

ومن المقرر أن يقوم عباس عراقجي بزيارة إلى الكويت وبعدها إلى قطر في ظل حالة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق متصل، رأى الكاتب والمحلل السياسي الإيراني عماد آبشناس أن زيارة عباس عراقجي لدول مجلس التعاون الخليجي هي محاولة لاستمالة الدول العربية المطلة على الخليج إلى جانب إيران، أو كي لا تكون ضدها.