رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور الإمارات‎

المصدر: ا ف ب

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، في بيان الأحد، أن رئيسه الفريق أول عبدالفتاح البرهان توجه إلى الإمارات، غداة زيارته القاهرة.

وقال المجلس: ”توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا“، من دون توضيح أسباب الزيارة.

والسبت، أجرى البرهان محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أول زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 نيسان/أبريل الماضي.

واستقبله السيسي في قصر الاتّحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة.

وأتت زيارة البرهان للقاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان، الثلاثاء والأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.

كذلك أجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل محمد حمدان دقلو، زيارةً للسعودية، الخميس والجمعة، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.