نائب وزير خارجية إيران يصل سلطنة عمان ويلتقي بن علوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني عباس عراقجي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ”الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية استقبل اليوم عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للسلطنة“.

معالي الوزير المسؤول عن الشؤون #الخارجية يبحث خلال استقباله سعادة الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية #الايراني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة pic.twitter.com/DOpLwErvAa — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2019

وأضافت أنه ”تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة“.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تم بحضور الوفد المرافق للضيف، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وقال بن علوي قبل أيام إن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.