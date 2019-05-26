قطر تعتزم المشاركة في مؤتمر ”صفقةالقرن“ بالبحرين

كشفت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية أن قطر تعتزم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الاستثمار في فلسطين.

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ”صفقة القرن“ عندما يعقد مؤتمرًا دوليًا في البحرين في أواخر يونيو حزيران.

ورغم أن الدوحة تشن حملة إعلامية علنية لتشويه المؤتمر إلا أن صحيفة هآرتس نقلت عن مصدر مشارك في التنظيم أن قطر ستشارك في المؤتمر.

ولم تمنع إقامة المؤتمر في البحرين قطر من المشاركة -حسب الصحيفة- وهو ما يظهر على ما يبدو حرصها الشديد على الحضور في تناقض مع حملتها الإعلامية على المؤتمر.

وكانت قطر أصدرت بيانًا يوم الجمعة بشأن المؤتمر لم توضح فيه ما إذا كانت ستحضرالحدث الذي يعقد في يومي 25 و26 يونيو حزيران في المنامة.

وتواجه صفقة القرن رفضًا واسعًا في فلسطين والعالم العربي وسط مخاوف من أنها ستكون متحيزة بشدة لصالح إسرائيل.