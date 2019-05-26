نائب كويتي يكشف هروب رجل أعمال ممنوع من السفر

طالب نائب كويتي، بضبط وإحضار رجل أعمال تمكن من مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة رغم صدور قرار بمنعه من السفر على خلفية اتهامه بجرائم وتجاوزات مالية.

وقال النائب رياض العدساني، إن على الجهات المختصة مباشرة اختصاصاتها التحرك من دون تهاون أو تراخ لاحضار المتهم الهارب، وتشديد الإجراءات على المتورطين معه وبينهم نائب سابق كي لا يهربوا خارج البلاد.

وأضاف النائب العدساني ”ما حدث يؤكد ما ذكرته سابقًا بحق المتورطين، وأن هناك شبهات بجرائم مالية وتجاوزات صارخة وتكسبًا غير مشروع وتضخمًا في الأرصدة البنكية لدى بعضهم“، وفق ما نشرته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضح أن المتهم الهارب متورط بقضايا غسل أموال ونصب واحتيال وشيكات بلا رصيد تجاوزت 10 ملايين دينار كويتي.

وطالب النائب العدساني بضرورة تطبيق القانون على كل متجاوز استغل نفوذه وحقق انتفاعًا شخصيًّا ضخم أرصدته البنكية وحركة حساباته غير الطبيعية التي لا تتناسب مع دخله المالي، مؤكداً أن ذلك يمثل قمة التجاوز والتكسب غير المشروع والمشبوه ومخالفة قوانين الدولة.

وانتقد معلقون كويتيون عدم ذكر اسم رجل الأعمال الهارب وكتب صلاح الهاشم: ”من هو رجل الأعمال الذي يعنيه النائب رياض العدساني والذي هرب بطريقة غير مشروعة رغم وجود أمر منع سفر عليه؟ يجب كشف اسمه وقضيته وكيف خرج ومتى ومن ساعده؟ كل هذه الاسئلة مطلوب من النائب العدساني كشف مايعرفه منها للناس.وإلزام الجهات المعنية بكشف الملابسات، ما يحدث الآن يُفقد الثقة بالكل.“

من هو رجل الاعمال الذي يعنيه النائب رياض العدساني والذي هرب بطريقة غير مشروعة رغم وجود امر منع سفر عليه؟

يجب كشف اسمه وقضيته وكيف خرج ومتى ومن ساعده؟

كل هذه الاسئلة مطلوب من النائب العدساني كشف مايعرفه منها للناس.والزام الجهات المعنية بكشف الملابسات

ما يحدث الان يُفقد الثقة بالكل pic.twitter.com/GlBQJq3SSt — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) May 25, 2019

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