ترامب يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الخليج لردع إيران

قال مصدر أمريكي مسؤول، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان بنشر قوات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وكشف المصدر أن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج لردع إيران تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد ، بحسب ما ذكرت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية .

بدوره، أكد مصدر آخر للشبكة الأمريكية ”أن خطة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإرسال تعزيزات عسكرية تهدف إلى توفير المزيد من الردع ضد التهديد الإيراني الذ ي ما زال مرتفعًا.

وذكرت وكالة ”رويترز“ أن من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر مع إيران وأن القوات، التي ستشمل مهندسين، ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ إنه لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا وهي لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني.

وأوضحت أن من بين القوات الإضافية سيتم نشر 900 جندي جديد بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الإضافية تضم أفرادا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين.

روسيا تعلق

وفي السياق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، قوله إن موسكو يمكن أن تثير مسألة نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي.