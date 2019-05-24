قرقاش: المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وعربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن ”المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“: ”وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه“.

المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بإمتياز، وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 24, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين بمكة المكرمة، في 30 أيار/مايو المقبل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، فإن القمة ”تأتي على خلفية الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من هجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة“.

وجاء في بيان الوزارة، أن هذه القمة تأتي في سياق ”حرص خادم الحرمين الشريفين، على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة، في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة“.