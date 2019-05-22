بن علوي ينفي قيادة سلطنة عُمان وساطة بين طهران وواشنطن

نفى وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، الاربعاء، أن تكون زيارته المفاجئة إلى إيران يوم الاثنين الماضي، كان الهدف منها عرض الوساطة بين طهران وواشنطن.

وأعرب بن علوي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، عن قلقه من الأخطاء التي تثير المنطقة بأسرها في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ”إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة وتحاول الحد من التوتر الحالي بمساعدة الآخرين“.

وأضاف في معرض سؤاله عن زيارته إلى طهران بشأن الوساطة ”زيارتي كانت نمطية، نحن لا نتوسط كما يعتقد“، مبينًا أنه ”على الرغم من أن العلاقات الوثيقة مع إيران والولايات المتحدة لعبت مسقط دور الوسيط بين طهران وواشنطن خلال السنوات القليلة الماضية“.

وكان موقع إيراني مقرب من معسكر الإصلاحيين، زعم يوم الاثنين، أن سبب زيارة يوسف بن علوي إلى طهران كانت للوساطة.

وزعم موقع ”انتخاب“ الذي يموله الرئيس روحاني أن بن علوي حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت زيارة بن علوي المفاجئة إلى طهران في ظل توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة يتخوف بعض المراقبين من أن يتحول إلى حرب عسكرية.