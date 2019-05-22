الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيق في عملية تخريب السفن

رحبت الإمارات، اليوم الأربعاء، بانضمام دول أخرى للتحقيقات حول الهجوم على ناقلات نفط في مياه خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، عن بيان لوزارة الخارجية قوله، إن ”الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي“.

وأضافت الخارجية، ”أن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات، وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق“.

وشدد البيان، على ”أن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة“.