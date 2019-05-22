السعودية تعلن المشاركة في ورشة ”السلام من أجل الازدهار“ بالبحرين

أعلنت السعودية أنها ستشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه البيت الأبيض، حول خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر المقبل في البحرين.

وسيمثل وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري بلاده في ورشة عمل بعنوان ”السلام من أجل الازدهار“ المقرر عقدها في البحرين في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل.

وتأتي الورشة بتنظيم من مملكة البحرين وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن التويجري قد تلقى دعوة رسمية من البحرين للمشاركة في أعمال الورشة.

وقالت الوكالة إن ”مشاركة التويجري تأتي استمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء“.

ويشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية، حيث سيستعرضون الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة، وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.