البحرين تختبر ”صفارات الإنذار“ وسط توترات في الخليج (فيديو)

View this post on Instagram

• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . #البحرين | بالفيديو… مع توقعات نشوب الحرب… إطلاق "صفارات الإنذار" تجريبياً لتأكد من جاهزيتها . الأربعاء، 21 مايو 2019 . أطلقت صباح اليوم الأربعاء صافرات الإنذار كإجراء إحترازي للتأكد من جاهزيتها في ظل التوتر الذي يشوف المنطقة وتوقعات وقوع الحرب. وذكر حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقًا لرئاسة الأمن العام أنه "ضمن الإجراءات المعمول بها دوريًا لمراجعة الخطط الوطنية للطوارئ ومن بينها التأكد من جاهزية صفارات الإنذار، فإنه من المقرر إجراء تجربة جزئية في بعض المناطق لهذه الصفارات بدءًا من الساعة 11 صباح غد الأربعاء وتستمر لمدة نصف ساعة، يرجى من كافة المواطنين والمقيمين الاطمئنان وعدم الانزعاج". وأكد رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، اللواء طارق الحسن "جاهزية الخطة الوطنية للطوارئ والاستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي والقدرة على التعافي السريع من أي حادث، خاصة أنه لدينا خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر فضلاً عن إجراء العديد من التمارين الوطنية التي تعزز قدرات وإمكانيات الجهات المعنية في التعامل مع الأزمات والكوارث". • • هذا الخبر برعاية قافلة الموالي @almowaly • • ‏‎< كن مع الحدث أولاً بأولا … hanialfardan@ < ‏‎#اخبار #صحافة #دولية #رياضة #منوعات #صحة #تقنية #اكسبلور ‏‎‏‎#البحرين #السعودية #الامارات