البحرين تختبر ”صفارات الإنذار“ وسط توترات في الخليج (فيديو)

اختبرت البحرين صفارات الإنذار لأول مرة منذ مدة وذلك وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بعد هجمات أخيرة، تشير أصابع الاتهام فيها إلى إيران.

وأطلقت رئاسة الأمن العام في البحرين ”صفارات الإنذار“ في عدد من المناطق الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء واستمرت لمدة نصف ساعة.

وكانت رئاسة الأمن العام في مملكة البحرين أعلنت عن عزمها إجراء تجربة لصفارات الإنذار للتأكد من جاهزيتها.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ ”تويتر“ إن ذلك يأتي ”ضمن الإجراءات المعمول بها دوريا لمراجعة الخطط الوطنية للطواريء“.

رئاسة الأمن العام : ضمن الإجراءات المعمول بها دوريا لمراجعة الخطط الوطنية للطواريء ومن بينها التأكد من جاهزية صفارات الإنذار …يتبع — Ministry of Interior (@moi_bahrain) May 22, 2019

ويعتبر هذا الإجراء تجربة جزئية في بعض مناطق المملكة، بحسب الأمن العام الذي قال في تغريدة ثانية إن التجربة ”تبدأ من الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء وتستمر لمدة نصف ساعة“.

ودعت رئاسة الأمن العام ”كافة المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان وعدم الانزعاج“.