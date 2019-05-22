البحرين تختبر ”صفارات الإنذار“ وسط توترات في الخليج (فيديو)

اختبرت البحرين صفارات الإنذار لأول مرة منذ مدة وذلك وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بعد هجمات أخيرة، تشير أصابع الاتهام فيها إلى إيران.
وأطلقت رئاسة الأمن العام في البحرين ”صفارات الإنذار“ في عدد من المناطق الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء واستمرت لمدة نصف ساعة.
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• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . #البحرين | بالفيديو… مع توقعات نشوب الحرب… إطلاق "صفارات الإنذار" تجريبياً لتأكد من جاهزيتها . الأربعاء، 21 مايو 2019 . أطلقت صباح اليوم الأربعاء صافرات الإنذار كإجراء إحترازي للتأكد من جاهزيتها في ظل التوتر الذي يشوف المنطقة وتوقعات وقوع الحرب. وذكر حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقًا لرئاسة الأمن العام أنه "ضمن الإجراءات المعمول بها دوريًا لمراجعة الخطط الوطنية للطوارئ ومن بينها التأكد من جاهزية صفارات الإنذار، فإنه من المقرر إجراء تجربة جزئية في بعض المناطق لهذه الصفارات بدءًا من الساعة 11 صباح غد الأربعاء وتستمر لمدة نصف ساعة، يرجى من كافة المواطنين والمقيمين الاطمئنان وعدم الانزعاج". وأكد رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، اللواء طارق الحسن "جاهزية الخطة الوطنية للطوارئ والاستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي والقدرة على التعافي السريع من أي حادث، خاصة أنه لدينا خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر فضلاً عن إجراء العديد من التمارين الوطنية التي تعزز قدرات وإمكانيات الجهات المعنية في التعامل مع الأزمات والكوارث". • • هذا الخبر برعاية قافلة الموالي @almowaly • • < كن مع الحدث أولاً بأولا … hanialfardan@ < #اخبار #صحافة #دولية #رياضة #منوعات #صحة #تقنية #اكسبلور #البحرين #السعودية #الامارات
وكانت رئاسة الأمن العام في مملكة البحرين أعلنت عن عزمها إجراء تجربة لصفارات الإنذار للتأكد من جاهزيتها.
وقالت في تغريدة على حسابها بـ ”تويتر“ إن ذلك يأتي ”ضمن الإجراءات المعمول بها دوريا لمراجعة الخطط الوطنية للطواريء“.
رئاسة الأمن العام : ضمن الإجراءات المعمول بها دوريا لمراجعة الخطط الوطنية للطواريء ومن بينها التأكد من جاهزية صفارات الإنذار …يتبع
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) May 22, 2019
ويعتبر هذا الإجراء تجربة جزئية في بعض مناطق المملكة، بحسب الأمن العام الذي قال في تغريدة ثانية إن التجربة ”تبدأ من الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء وتستمر لمدة نصف ساعة“.
ودعت رئاسة الأمن العام ”كافة المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان وعدم الانزعاج“.
من المقرر إجراء تجربة جزئية في بعض المناطق لهذه الصفارات بدءا من الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء وتستمر لمدة نصف ساعة ، يرجى من كافة المواطنين والمقيمين الاطمئنان وعدم الانزعاج
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) May 22, 2019