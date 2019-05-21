”التعاون الخليجي“ والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات المنطقة‎

بحث مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، ميكيلي سيرفوني دي أورسو، تطورات الأوضاع في المنطقة.

ووفق بيان للمجلس، فإن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس، عبد العزيز حمد العويشق، استقبل في الرياض سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في برامج ومبادرات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

وبحسب البيان ”ناقش الجانبان كذلك الأعمال الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي ضد المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في سواحل الإمارات العربية المتحدة“.

وقد تمت مناقشة تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفق البيان.

وتشهد منطقة الخليج العربي توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.