ترقب في الإمارات لحفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد

رغم أنه لم يتم الإعلان إلى حد الآن عن الموعد الرسمي لزفاف ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد، إلا أنه وتبعًا للتقاليد والأعراف الإماراتية فإن الزفاف غالبًا ما يتم بعد شهر من عقد القران.

وتترقب الإمارات حفل الزفاف الذي من المتوقع أن يكون زفافًا مبهرًا واستثنائيًا، خاصة وأنه يشمل أبناء حاكم دبي الثلاثة معًا.

وسبق أن لفتت الدعوات التي تم توزيعها في عقد القران الأنظار، نظرًا لأنها كانت فريدة من نوعها، حيث تم توزيع الحلوى العمانية الشهيرة مقرونة ببطاقات الدعوة على المدعوين، كنوع من الهدية ”اللذيذة“ التي تسر المدعوين الصائمين على موائد إفطارهم بحسب صحيفة ”خليج تايمز“.

وتضمنت الدعوة أواني ذهبية كبيرة اللون مملوءة بالحلوة العمانية، وقد وضعت في صندوق كبير تم تطريز دعوة عقد القران عليه.

نشرت ذلك مربية شهيرة للأسرة الحاكمة في دبي منذ عقود عبر حسابها المعروف في انستغرام باسم ماما نورا.

يذكر أن ولي عهد دبي الشيخ حمدان عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.