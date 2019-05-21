الإمارات تعلن عن أول دفعة من نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن أول دفعة من الحاصلين على نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ التي أُعلن سابقًا عن إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأكد الشيخ محمد عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ يشمل المستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وأوضح في تغريدته، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الامارات … إقامة دائمة للمستثمرين ، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون .. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

وبين حاكم دبي في تغريدة أخرى، أنه ”سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في بناء دولة الإمارات“، مشددًا على أن الهدف من هذا هي الرغبة في جعل هؤلاء شركاء دائمين في مسيرة الدولة.

سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

ويسمح نظام الإقامة الدائمة للمستحقين بتأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام قابلة للتجديد إذا توافرت شروط الأهلية.

ويتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 % بعد أن كان غير مسموح للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 % من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في ”منطقة حرة خاصة“.