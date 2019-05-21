الإمارات تعلن عن أول دفعة من نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“

الإمارات تعلن عن أول دفعة من نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“

المصدر: إرم نيوز

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن أول دفعة من الحاصلين على نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ التي أُعلن سابقًا عن إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأكد الشيخ محمد عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ يشمل المستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وأوضح في تغريدته، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

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أعلن الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس #الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي، اليوم الثلاثاء، عن أول دفعة من الحاصلين على نظام الإقامة الدائمة ”#البطاقة_الذهبية“ التي أُعلن سابقًا عن إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد. وأكد الشيخ محمد عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ يشمل المستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون. وأوضح في تغريدته، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #دبي #أبوظبي #ترند #uae #abudhabi #dubai #news #trend

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وبين حاكم دبي في تغريدة أخرى، أنه ”سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في بناء دولة الإمارات“، مشددًا على أن الهدف من هذا هي الرغبة في جعل هؤلاء شركاء دائمين في مسيرة الدولة.

 

ويسمح نظام الإقامة الدائمة للمستحقين بتأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام قابلة للتجديد إذا توافرت شروط الأهلية.

ويتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 % بعد أن كان غير مسموح للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 % من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في ”منطقة حرة خاصة“.

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