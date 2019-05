الإمارات تعلن عن أول دفعة من نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“

View this post on Instagram

أعلن الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس #الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي، اليوم الثلاثاء، عن أول دفعة من الحاصلين على نظام الإقامة الدائمة "#البطاقة_الذهبية" التي أُعلن سابقًا عن إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد. وأكد الشيخ محمد عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" يشمل المستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون. وأوضح في تغريدته، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.