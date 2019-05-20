مسؤول: قطر تفرج عن 15 صيادًا إيرانيًا محتجزين منذ 9 أشهر

أعلن مسؤول إيراني، أن السلطات القطرية، أفرجت يوم الإثنين، عن 15 صيادًا إيرانيًا احتجزتهم قبل 9 أشهر.

ونقلت الوكالة الرسمية في إيران (إيرنا) عن مسؤول الشؤون القنصلية في مدينة ”بوشهر“ كيميا زارعي، قوله إن ”السلطات القطرية أنهت يوم الإثنين رفع الحجز عن قاربي صيد إيرانيين، وأطلقت سراح 15 صيادًا من أهالي مدينة بوشهر“، جنوب إيران وهي المدينة المطلة على الخليج العربي.

وأضاف زارعي أن ”السلطات القطرية أوقفت قاربي صيد كان على متنهما 15 صيادًا إيرانيًا قبل 9 أشهر، وتم احتجاز الصيادين منذ ذلك الوقت“.

وتابع أن ”دائرة الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر بذلت جهودًا كبيرة مع الجانب القطري أدت إلى رفع الحجز عن القاربين وإطلاق سراح الصيادين“.