قطر: لم نتلق أي دعوة لحضور ”القمتين“ في مكة المكرمة

أعلنت قطر أنها لم تتلق أي دعوة لحضور قمتين طارئتين في مكة المكرمة دعا لهما العاهل السعودي الملك سلمان زعماء دول الخليج والدول العربية لبحث تداعيات التصعيد الإيراني.

وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إن الدوحة لم تتلق أي دعوة لحضور ”المؤتمرين“.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان، يوم السبت، إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على منشأتي نفط في المملكة فضلًا عن هجمات على أربع ناقلات بينها ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على تويتر نقلا عن المريخي إن قطر ”لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين“.