أمير قطر يهاتف روحاني بمناسبة رمضان ولتطوير العلاقات

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفيًا بحثا خلاله قضايا ثنائية وإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“، الثلاثاء، أن روحاني تلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر بحثا خلاله تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأعرب روحاني عن رغبة طهران بتطوير العلاقات مع قطر ودول المنطقة، مشيرًا إلى عدم وجود أي عقبة فی مسار تعزیز التعاون المشترك بین البلدین في المجالات السیاسیة والاقتصادیة.

وأضاف روحاني أن التطورات الراهنة في المنطقة تعقدت بسبب سیاسات الولايات المتحدة، وأن تداعیاتها السیئة تنعكس على بلدان المنطقة.

من جانبه، أكد الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني أن الدوحة على استعداد لتطویر علاقاتها مع طهران على جمیع الأصعدة، بحسب المصدر.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.