السعودية ترحب بالمعتمرين القطريّين عبر المسار الألكتروني

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قالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إنها ترحب بقدوم المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهم. خصصت الوزارة الموقع الألكتروني: https://qatariu.haj.gov.sa، على أن يكون وصول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. كما رحبت الوزارة – في بيان صحفي…