السعودية ترحب بالمعتمرين القطريّين عبر المسار الألكتروني

قالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إنها ترحب بقدوم المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهم.
خصصت الوزارة الموقع الألكتروني: https://qatariu.haj.gov.sa، على أن يكون وصول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
كما رحبت الوزارة – في بيان صحفي اليوم – بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة ”مقام“ عبر رابط على نفس الموقع، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.