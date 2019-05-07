السعودية ترحب بالمعتمرين القطريّين عبر المسار الألكتروني

السعودية ترحب بالمعتمرين القطريّين عبر المسار الألكتروني

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إنها ترحب بقدوم المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهم.

خصصت الوزارة الموقع الألكتروني: https://qatariu.haj.gov.sa، على أن يكون وصول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة – في بيان صحفي اليوم – بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة ”مقام“ عبر رابط على نفس الموقع، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

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