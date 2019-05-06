البحرين تعلق على اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أعلنت البحرين رسميًا مساء اليوم، أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الأمير ”خليفة بن سلمان آل خليفة“، مع أمير قطر، ”لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة ولا يؤثر على التزامها“ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.
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سادت فرحة عارمة بين المعلقين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن تلقي أمير البلاد اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين هو الأول من نوعه منذ بداية أزمة الدوحة. . وضجت مواقع التواصل بتعليقات قطرية من مسؤولين وناشطين عاديين عكست حالة من البهجة بهذا الاتصال في مؤشر على حالة العزلة التي تعانيها الدوحة المقاطعة من قبل جيرانها منذ صيف العام 2017. . قبل أن ترد البحرين رسميًا، بقولها إن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء مع أمير قطر، لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة، وارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط، ولا يؤثر على التزامها مع السعودية والإمارات ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة. . . #إرم_نيوز #قطر #مصر #السعودية #الإمارات #البحرين #الدوحة #المقاطعة_الخليجية #الأمير_تميم #أمير_قطر #رئيس_وزراء_البحرين #اتصال #رمضان #أخبار #منوعات #سياسة #ترند #لايك #تفاعل #اكسبلور #Trends #qatar#bahrain
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، عن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني ”محمد المطوّع ”، قوله إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ”لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة“.
ومن جانبه، أصدر ديوان رئيس الوزراء البحريني بيانا توضيحيا، أكد فيه أن ”الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط“.