البحرين تعلق على اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

سادت فرحة عارمة بين المعلقين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن تلقي أمير البلاد اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين هو الأول من نوعه منذ بداية أزمة الدوحة. . وضجت مواقع التواصل بتعليقات قطرية من مسؤولين وناشطين عاديين عكست حالة من البهجة بهذا الاتصال في مؤشر على حالة العزلة التي تعانيها الدوحة المقاطعة من قبل جيرانها منذ صيف العام 2017. . قبل أن ترد البحرين رسميًا، بقولها إن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء مع أمير قطر، لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة، وارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط، ولا يؤثر على التزامها مع السعودية والإمارات ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.