البحرين تعلق على اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أعلنت البحرين رسميًا مساء اليوم، أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الأمير ”خليفة بن سلمان آل خليفة“، مع أمير قطر، ”لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة ولا يؤثر على التزامها“ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، عن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني ”محمد المطوّع ”، قوله إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ”لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة“.

ومن جانبه، أصدر ديوان رئيس الوزراء البحريني بيانا توضيحيا، أكد فيه أن ”الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط“.