قطر تقول إن أميرها تلقى اتصالًا من رئيس وزراء البحرين

قالت قطر، مساء اليوم الإثنين، إن أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/xOInFqc7D4
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٦ مايو ٢٠١٩
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البحرين بشأن هذا الإعلان القطري.
ولا تلوح في الأفق أي بوادر لقرب انتهاء أزمة قطر التي تعاني من عزلة، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة معها في يونيو/ حزيران 2017، متهمين إياها بمساندة إيران ودعم الإرهاب.