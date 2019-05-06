قطر تقول إن أميرها تلقى اتصالًا من رئيس وزراء البحرين

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قالت قطر، مساء اليوم الإثنين، إن أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك. سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين…