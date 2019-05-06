الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، أنها أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية وتم احتجازه على ما يبدو منذ نحو أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن ”وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل/نيسان الماضي وعلى متنه أربعة أشخاص وجميعهم عسكريون“.

وأوضحت أن الزورق العسكري القطري كان على متنه 4 أشخاص، وهم: (ملازم أول محمد حسم الهيل ”قطري الجنسية“، ووكيل عريف ساعد ناصر المري ”قطري الجنسية“، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي ”فلسطيني الجنسية“، وجندي يدعى فايز تلكوم ”هندي الجنسية“).