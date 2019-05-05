نائب كويتي يكشف عن فساد في ”هيئة القرآن الكريم“

كشف رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي ، النائب عدنان عبد الصمد، عن وجود فساد في هيئة القرآن الكريم.
وأوضح عبدالصمد، وفق ما أوردته صحيفة ”الأنباء“ على حسابها عبر تويتر، أن ”هيئة القرآن الكريم صدرت عام 2011 لطباعة القرآن، وإلى اليوم لم تقم الهيئة بطباعة مصحف واحد.. وتم صرف ما يقارب 11 مليون دينار عليها منذ إنشائها، وإلى الآن لم تحقق أهدافها“.
عدنان عبد الصمد: هيئة القرآن الكريم صدرت في عام 2011 لطباعة القرآن وإلى اليوم لم تقم الهيئة بطباعة مصحف واحد..وتم صرف ما يقارب 11 مليون دينار عليها منذ إنشائها وإلى الآن لم تحقق أهدافها #عدنان_عبد_الصمد
— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) May 5, 2019
ولفتت الصحيفة إلى اجتماع للجنة الميزانيات عقد اليوم الأحد بخصوص الهيئة العامة للرياضة وهيئة طباعة القرآن الكريم، وتبين أن هذين الموضوعين مثال للتخبط الحكومي، على حد تعبير رئيس اللجنة.