بعد عشاء مع أمير قطر.. ظريف: إيران ترفض سعي أمريكا لتصنيف الإخوان ”تنظيمًا إرهابيًّا“

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة ،اليوم الأربعاء، سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر تستضيفه الدوحة إن ”الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها لـ أنْ تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية، ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر(…) الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهو إسرائيل“.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الجماعة وداعميها الإقليميين.

ويأتي تصريح ظريف غداة استقباله من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء على مأدبة عشاء ضمن مجموعة أخرى من الوزراء على هامش لقاءات الجلسة السادسة عشرة لوزراء خارجية دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي (ACD).