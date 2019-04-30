محمد بن راشد: الإمارات البلد المفضل للشباب العربي

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي، على مكانتها كنموذج تنموي مفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، وفق ما جاء في تغريدة نشرها نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد.

وقال في تغريدة نشرها بحسابه على ”تويتر“: ”للعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا“.

وقال مخاطبًا الشباب: ”أقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة“.

وللعام الثامن على التوالي كانت الامارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه .. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 30, 2019

وقال في تغريدة ثانية، إنه اطلع على ”تقرير استطلاع رأي الشباب العربي، والذي يشمل 15 دولة عربية“.

وأضاف أن ”أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.. ويعبر حوالي 80% منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم“.

وأشار إلى أن ”أكثر من نصفهم يرى أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم.. وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم“.