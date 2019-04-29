محكمة كويتية تبرئ الناشط أسامة الخشرم من تهمة الإساءة للسعودية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكمًا ببراءة الناشط السياسي أسامة الخشرم، من تهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الخشرم في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”صدر اليوم حكم محكمة الاستئناف بتأييد براءتي في قضية أمن الدولة التي اتهمت فيها ظلمًا بالإساءة إلى دولة شقيقة، والشكر موصول للمحامي الفذ الدكتور نواف الياسين وأعضاء مكتبه على ما بذلوه من جهد متميز في القضية“.

"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات" صدر اليوم حكم محكمة الاستئناف بتأييد براءتي في قضية أمن الدولة التي اتهمت فيها ظلما بالإساءة إلى دولة شقيقة. والشكر موصول للمحامي الفذ الدكتور نواف الياسين وأعضاء مكتبه على ما بذلوه من جهد متميز في القضية. — أسامة مشاري الخشرم (@O_Alkhashram) April 29, 2019

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عددًا من المغردين بينهم الخشرم إلى النيابة العامة؛ ”بسبب إساءاتهم إلى المملكة العربية السعودية“ من خلال تغريدات تزامنت مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت.

ويأتي حكم البراءة اليوم عقب شهر من حكم مشابه لمغردين آخرين في ذات القضية، وهما رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج، والبرلماني السابق ناصر الدويلة.