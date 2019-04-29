في تطور مثير للشكوك.. تركيا تعلن انتحار متهم بالتجسس لحساب الإمارات

أعلنت السلطات التركية أن أحد المتهمين بالتجسس المزعوم لصالح الإمارات انتحر في السجن، في تطور مثير للشكوك حول هذه القضية، نظرًا لسوابق أنقرة في تسييس القضاء، وتوجيه تهمة التجسس ثم التراجع عنها كما حصل مع القس الأمريكي أندرو برانسون.

ولم تقدم تركيا أي دليل حتى الآن على الانتحار المزعوم، فيما قال مصدر دبلوماسي لـ“إرم نيوز“ إن المتهم المفترض قد يكون توفى تحت التعذيب الشديد من السلطات التركية التي يبدو أنها لم تجد خلال الأيام الماضية أي أدلة تدعم اتهامها للإمارات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن فائد مصطفى السفير الفلسطيني لدى أنقرة، قوله إن تركيا أبلغتهم أن الموقوف زكي يوسف المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجِد منتحرًا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش علق ضمنًا على مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدًا بشكل لاذع تناقض مواقف أنقرة التي لم يشر إليها بالاسم.

وكتب قرقاش حينها في تغريدة على حسابه بتويتر ملمحًا على ما يبدو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ”حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستنفد رصيدك، وأما كلمتك فلا تؤخذ على مَحْمل الجد.“