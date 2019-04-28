بعد يوم على فقدانهما.. العثور على شابين كويتيين في المياه الإقليمية السعودية

أفادت تقارير إخبارية أن السلطات السعودية عثرت اليوم الأحد، على شابين كويتيين فقدا، السبت، خلال قيامهما برحلة بحرية في منطقة الشاليهات، وهما بحالة صحية جيدة.

وكان والد أحد الشابين قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى السلطات المختصة بالكويت حول اختفاء ولده الذي قال إنه ”خرج رفقة صديق له مستقلين طراداً من منطقة الشاليهات، إلا أنهما لم يعودا ولم يعرف عنهما شيء“.

وقال مصدر أمني إن ”السلطات البحرية السعودية عثرت على الشابين اللذين اتجها بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية نحو المملكة، وستتم إعادتهما إلى الكويت عقب الانتهاء من الإجراءات“، وفقاً لصحيفة ”الراي“ المحلية.